Още тази събота Крум Зарков ще поиска вот на доверие от партията. Не го ли получи - ще подаде оставка. Това каза на пресконференция днес лидерът, предаде репортер на ФОКУС.

Припомняме, че за първи път столетницата няма да бъде част от парламентарното мнозинство, след като не успя да прескочи 4-процентната бариера на 19 април.

"Резултатът на БСП е много лош, но закономерен. Длъжни сме да го признаем. Опитахме се да обърнем политическата логика, но всички партии от последното управление бяха наказани", обобщи Зарков.

Той обаче заяви, че това не е краят нито на БСП, нито на лявото в България. Лидерът поема пълна отговорност за постигнатия резултат и тази събота ще поиска вот на довеврие пред съвета на партията. Не го ли получи - ще подаде оставка.

"Започва процес на реорганизация и обновление на социалистическото движение в България, който да доведе до засилването му. БСП ще се промени и ще заеме свеото място в първите редици на този процес. Ще се отворим за нови хора и свежи идеи. Не сме в парламента, но ще излезем на чист въздух - ще тръгнем по улиците на градовете и селата не за да агитираме, а за да приобщаваме. Каузата ни е класово обща. Започваме този процес на 1 май", каза още Зарков.

Той призова левите хора на шествие в защита на труда, което ще бъде в София на Деня на труда.

"Свикваме всички не под знамената на БСП, а под тези на общата ни кауза и бъдеще", заяви Зарков.