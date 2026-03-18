Крум Зарков. Пред президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов и синдикални лидери на конфедерацията той подчерта, че достъпните жилища ще са в центъра на социалната политика на левицата.
По неговите думи колективното трудово договаряне е в основата за достойно, адекватно и справедливо заплащане на труда. "Затова предвиждаме както мерки, които го насърчават и задължават, така и законодателни инициативи за засилване на синдикалната защита.", посочи Зарков.
Според председателя на БСП либерализацията на пазара на електроенергия за домакинствата в България на този етап е невъзможна. "Ние поставяме въпроса - кой ще плати цената на неизбежната енергийна трансформация. В нашата визия за зелена енергетика е водещ не пазарът, а човекът.", категоричен бе той.
"В следващите 10-15 години не виждам шансове за създаване на конкурентни заместващи базови мощности на тези в "Марица-изток". Без нови базови мощности ние не можем да си позволим да затворим нито един блок от сега функциониращите.", заяви водачът на листата на "БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" в Стара Загора за предстоящите избори Иван Кръстев.
По неговите думи българската енергетика е въпрос от националната сигурност не само на страната ни, но и на държавите от региона, които зависят от нашето електропроизводство.
По време на срещата с КТ "Подкрепа" бяха поставени още въпросите за възнагражденията на служителите в държавната администрация, необходимостта от реформи в образованието и здравеопазването, както и приходната политика на
държавата. Страните се обединиха около поддържането на регулярен диалог и създаването на траен механизъм за сътрудничество по общи теми, съобщиха от пресцентъра на партията. Беше подчертана и нуждата от ляво представителство в българския парламент.
В разговора от страна на левицата участваха още доскорошният народен представител и експерт в социалната политика Нина Димитрова и началникът на кабинета на председателя на БСП Ана Пиринска.
