Предвиждаме създаването на на жилищен фонд от 1 милиард евро, който както да строи общински жилища, така и да може да въздейства за по-достъпни жилищни наеми. Хората нямат достъп до свой дом, защото цените са непосилни. Трябва да дадем шанс на младите семейства. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков. Пред президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов и синдикални лидери на конфедерацията той подчерта, че достъпните жилища ще са в центъра на социалната политика на левицата.

По неговите думи колективното трудово договаряне е в основата за достойно, адекватно и справедливо заплащане на труда. "Затова предвиждаме както мерки, които го насърчават и задължават, така и законодателни инициативи за засилване на синдикалната защита.", посочи Зарков.

Според председателя на БСП либерализацията на пазара на електроенергия за домакинствата в България на този етап е невъзможна. "Ние поставяме въпроса - кой ще плати цената на неизбежната енергийна трансформация. В нашата визия за зелена енергетика е водещ не пазарът, а човекът.", категоричен бе той.

"В следващите 10-15 години не виждам шансове за създаване на конкурентни заместващи базови мощности на тези в "Марица-изток". Без нови базови мощности ние не можем да си позволим да затворим нито един блок от сега функциониращите.", заяви водачът на листата на "БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" в Стара Загора за предстоящите избори Иван Кръстев.

По неговите думи българската енергетика е въпрос от националната сигурност не само на страната ни, но и на държавите от региона, които зависят от нашето електропроизводство.

По време на срещата с КТ "Подкрепа" бяха поставени още въпросите за възнагражденията на служителите в държавната администрация, необходимостта от реформи в образованието и здравеопазването, както и приходната политика на

държавата. Страните се обединиха около поддържането на регулярен диалог и създаването на траен механизъм за сътрудничество по общи теми, съобщиха от пресцентъра на партията. Беше подчертана и нуждата от ляво представителство в българския парламент.

В разговора от страна на левицата участваха още доскорошният народен представител и експерт в социалната политика Нина Димитрова и началникът на кабинета на председателя на БСП Ана Пиринска.