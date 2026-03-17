Крум Зарков в социалните мрежи по повод Деня на социалните работници. Той им честити празника и подчерта, че БСП застава зад исканията за достойни условия на труд, грижа за грижещите се и превръщането на грижата в основен обществен приоритет.
Ето и остатъка от публикацията му по случай днешния празник:
Днес, на Международния ден на социалните работници, казваме "Честит празник!“. Честит празник на онези, които се грижат за нашето физическо и психическо здраве. Честит празник на хората, които вървят рамо до рамо с най-уязвимите. Честит празник на работещите, които всеки ден превръщат съпричастността в действие.
Както казва Йоахим Кътбърт Мумба, президентът на Международната федерация на социалните работници: "Социалните работници присъстват във всеки ъгъл на обществото, вървейки редом с хората, докато те преминават през трудности. Всеки ден сме свидетели на смелостта на общностите, които възстановяват живота си, и на силата на колективното действие да превръща отчаянието в надежда“.
Тази морална мисия не означава обаче безкрайна саможертва. Тя не трябва да води до чудеса от храброст.
Достойното заплащане. Правото на отдих. Справедливите условия на труд. Това са основите. Това е връзката – здрава и необходима – между грижещите се и онези, за които се грижат.
Днес е празник. Но утре е ден за борба. И ние ще бъдем до вас.
ЗАРЕЖДАНЕ...
