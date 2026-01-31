Крум Зарков.
В момента тече заседание на Националния съвет на партията, на което трябва да се вземе решение кой ще я оглави. Очакванията са обаче това да се случи след предсрочните парламентарни избори. Припомняме ви, че преди дни Зарков обяви, че се влиза в надпреварата за лидер на БСП.
"Тези 82 - ма членове на Националния съвет, устояли провеждането на спасителен Конгрес са достойни за уважение. Те дадоха шанс на делегатите на върховния партиен орган да освободят партията ни от зависимости и да я върнат на правилната страна в битката за демократична, социална и правова държава. Длъжни сме да се възползваме от тази възможност", написа той.
