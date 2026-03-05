Крум Зарков в Брюксел. В своето изложение председателят на НС на БСП очерта най-важните предизвикателства пред България, като изтъкна борбата с бедността, повишаването на доходите, затварянето на социалните неравенства и подкрепата за конкурентоспособността на българската икономика като приоритетни задачи за социалистите. В същото време изведе на преден план установяването на върховенството на закона и разграждането на олигархичния модел като условие за постигане на просперитет и ускорено развитие на страната. "БСП под мое ръководство ще бъде безкомпромисна в борбата с корупцията и преодоляването на нерегламентираното влияние на олигархични кръгове върху българските институции“, подчерта Зарков и допълни, че БСП е изправена пред сериозно изпитание, времето до изборите е кратко, но започналите решителни промени започват да връщат доверието към партията и ще гарантират солидно присъствие на социалистите в следващия парламент.
От своя страна председателят на Групата на социалистите и демократите в ЕП Ираче Гарсия заяви твърда подкрепа за Крум Зарков и БСП, като подчерта колко е важно да има добър диалог с представителите на партиите от Централна и Източна Европа. Тя припомни и последователната подкрепа на социалистите за присъединяването на България в Шенгенското пространство и еврозоната. Ираче Гарсия отбеляза приноса на евродепутатите от БСП Кристиан Вигенин и Цветелина Петкова и амбицията на евродепутатите от S&D да отстояват политика в интерес на гражданите на целия ЕС. Дискусията беше открита от ръководителя на Делегацията на българските социалисти в ЕП Кристиан Вигенин, който благодари за подкрепата и силния дух на солидарност с БСП в този труден момент и изрази своята увереност, че една политика на честност и откритост, политика основана на принципи и ясна идеология не може да се провали и очаква да бъде подкрепена от българските граждани на предстоящите избори. Той обърна внимание, че първата визита на новия председател е в Брюксел, в Европейския парламент, което само по себе си е знак, че БСП е европейска партия и че социалистите виждат България като един надежден и конструктивен член на ЕС. В последвалата дискусия със Зарков се включиха редица
евродепутати, които проявиха силен интерес към развитието на политическата ситуация, намеренията на БСП по отношение на върховенството на закона, ситуацията около европрокурора от България Теодора Георгиева, напредъка в борбата с домашното насилие, вижданията по въпросите на разширяването на ЕС, ролята на България в Югоизточна Европа, позициите по отношение на войната в Украйна, както и актуалното развитие след ударите на Израел и САЩ по Иран. Крум Зарков изрази подкрепата на БСП за испанския премиер Педро Санчес и подчерта, че международното право трябва да бъде защитено и предимство трябва да имат диалогът и дипломацията. Дискусията завърши с аплодисменти и пожелания за успех.
На последвалата двустранна среща с председателя на Групата Ираче Гарсия, Крум Зарков и придружаващата го делегация в състав Сергей Станишев, Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова обсъдиха в повече детайли посланията на българските социалисти в предстоящата предизборна кампания, предприетите след избора на новия председател промени и възможностите за засилване на сътрудничеството с Групата на СиД. Зарков подчерта, че евродепутатите социалисти имат неговата пълна подкрепа и разчита на тях европейските теми да присъстват по-осезаемо в националната политика. Ираче Гарсия от своя страна изрази надежда, че с избора на Крум Зарков се открива нова страница за БСП и отново заяви пълна подкрепа и солидарност, припомняйки, че силата на социалистите в ЕП зависи от силата на левите партии в държавите членки.
С Ката Тюто, президент на Европейския Комитет на регионите, консултативен орган на ЕС, в който участват представителите на местната власт, бяха обсъдени въпроси, свързани с бъдещия 7-годишен бюджет на ЕС и планираните промени, свързани с различни политики, важни за общините и регионите в ЕС. Особено внимание беше отделено на бъдещето на Кохезионната политика, като г-жа Тюто, социалист от Унгария, изрази неудовлетворението си от ситуацията към момента. Председателят на БСП подчерта, че за българските социалисти финансово добре обезпечена и ясно приложима политика на сближаване е съществен въпрос и ще положи усилия чрез представителите на БСП в националните и европейските институции да работи за това. Той допълни, че този инструмент има пряко значение за преодоляването на различията между регионите и носи най-видими ползи за гражданите. В срещата с Ката Тюто се включиха и българските представители от Групата на ПЕС в Комитета на регионите – кметовете от БСП Владимир Москов (Гоце Делчев), Румен Гунински (Правец), Димитър Здравков (Садово) и Людмил Веселинов (Попово).
Делегацията на БСП се срещна и с изпълнителния зам.-председател на Европейската комисия Тереза Рибера. Основните теми на дискусията бяха свързани с конкретни въпроси като високите цени на електроенергията в България и като цяло в Югоизточна Европа, проблемите, които това създава за
гражданите и за бизнеса. Беше засегнат и въпросът за въвеждането на втория етап от системата за търговия с емисии (ETS2), по който има много неясноти, а прилагането му в настоящия вид би довело до повишаване на цените на горивата и до допълнителни разходи за домакинствата. Крум Зарков подчерта, че борбата с енергийната бедност е въпрос и на национална подкрепа, но понижаването на цените на енергията е същественият въпрос, който страните от нашия регион не могат да решат сами. Сегашната ситуация е тежко бреме и за българските предприятия, които губят конкурентоспособност заради драстичните разлики в цената на енергията в рамките на ЕС. Тереза Рибера подчерта, че Европейската комисия предприема мерки и по двата въпроса – след отлагането на въвеждането на ETS2 с една година, предстои ЕК да излезе с конкретни предложения за опростяване на прилагането й още в средата на тази година. Що се отнася до пазара на електроенергия в ЕС, основна задача остава изграждането на нова свързваща електропреносна инфраструктура както между държавите членки, така и с партньорите извън ЕС, която да позволи значително намаляване на разликите в цените.
По време на срещата с Джакомо Филибек, генерален секретар на ПЕС бе заявена подкрепа за Крум Зарков и увереност за доброто представяне на левицата в България на изборите. Той изрази загриженост за политическата нестабилност у нас и надежда за стабилно управление, в което БСП ще има съществена рол
