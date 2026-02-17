Крум Зарков направи категорични изявления за предстоящия служебен кабинет, ролята на левицата и позицията на БСП за изборите и държавността.
Разговорът се случва в ключов момент — само ден преди срещата между Илияна Йотова и номинирания за служебен премиер Андрей Гюров
На въпроса дали в проектокабинета ще има представители на БСП, Зарков беше категоричен:
"Не съм информиран за такова нещо. Никой член на БСП не е информирал мен или нашата партия за такъв ход. По устав това трябва да се случи.“ Той подчерта, че дори и да има социалисти в този кабинет, това би било "в лично качество“, а не като партийна квота".
"Ако БСП влиза като партия в този кабинет, тогава бихме заседавали по въпроса. Но това не е така.“ Зарков добави, че с интерес очаква състава на служебния кабинет, защото е възможно "много от въпросите“ да отпаднат сами, пише bTV.
За ролята на партиите: "Отговорността е в участниците в изборите“. По думите на лидера на БСП политическите сили имат ключова роля за честността на предстоящите избори:
"Политическите сили действително имат голяма роля да играят в основната мисия на служебния кабинет — осигуряване на честни избори.“
Той отново постави акцент върху факта, че проблемът с купения вот не е абстрактен:
"Много често се говори за купуване на гласове, но тези гласове някой ги купува, нали?“
Зарков припомни своята критика от 2024 г., че промените в Конституцията са размили отговорността на служебния кабинет. Въпреки това той смята, че легитимността на решенията не е застрашена:
"Легитимността на решенията не, защото те действат в сегашната конституционна рамка. Въпросът е, че тази рамка се оказва за пореден път неудачна, най-меко казано.“
Той отбеляза, че благодарение на опита на Румен Радев и Илияна Йотова страната е избегнала риск:
"Ако не се стигне до назначаване на служебен кабинет, не може да се назначат и избори.“
За избора на Гюров: "Йотова нямаше какво друго да направи“. Според Зарков изборът на Илияна Йотова е логичен и политически смислен:
"Тя се позиционира много ясно по основния въпрос, който разцепва обществото — за и против един модел.“ Той подчерта разликата между предишната парламентарна доминация и фигурата на Гюров:
"Андрей Гюров не беше избран от тази доминация, а от друга.“
Зарков заяви категорично, че партията му влиза в битка срещу олигархичния модел:
"Крайно време е да го надделеем. БСП ще бъде на вълната на тези, които целят нормалност — управление по конституционната рамка, а не по нейната фасада.“
Въпросът за социалистите, участвали в сътрудничества, свързвани с ГЕРБ, беше посрещнат с ясна позиция:
"Място в партията ни има всеки социалист. Аз не съм дошъл да гоня, но мисля, че нямат място в ръководните структури и в листите.“
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.