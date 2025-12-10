ЗАРЕЖДАНЕ...
Кристина Ташева: Усещането от това да станеш първи в света, и то пред българска публика, носи една неописуема емоция, която трудно може да се разкаже
© Фокус
"Работа ми на треньор е аз да предам моя опит и да ги науча кое е водещото за децата. Идеята на треньора е да изгради едно чувство на любов към това, което правят момичетата, на отговорност и да знаят, че те винаги има какво да подобряват. Фокусът не е медалът, фокусът е удоволствието от играта и усъвършенстването на всяко едно момиче в нея. За мен лично като треньор това винаги е било най-водещото. Медала, ако дойде, дойде. Той е чудесна награда, но това, за което тръгваш, трябва да е удоволствието от това, което правиш. Ако ти го правиш единствено и само заради медала и това да те оценят, много по-лесно можеш да се откажеш и да се предадеш.“
По думите й двата спорта – художествената гимнастика и естетическата групова гимнастика вървят ръка за ръка и масово децата практикуват и двата спорта, като единият допълва другия и обратно. "Когато една гимнастичка успее да развие и двата спорта, тогава тя със сигурност се отличава,“ коментира гостът и обясни, че въпрос на усещане на самото дете е кой от двата спорта ще избере. Гимнастиката е добре развит спорт в България и има много голям интерес от децата. "Едни се вълнуват повече от това да са с уреди, други да изпитват много силна емоция от това да пресъздават музика, история в съчетанието, по-голяма доза изкуство има в момента в естетическата гимнастика. И всъщност това е разликата. Всеки избира спрямо темперамента му и това, което отвътре го влече.“
Трудно се развива спорт на световно ниво и особено когато той не е част от олимпийските спортове, тъй като получава доста по-малко финансиране, внимание, условия и всичко, което е необходимо за да развиваш спорта на световно ниво, "В другите държави малко повече го оценяват хората, които би трябва да го оценят, като Министерство на спорт и ръководство, докато тук просто не се говори за това. Но въпреки това, спортът се развива на световно ниво“, сподели още старши треньорът.
"Този отбор тръгна в 2017 година. Извървяхме път на много пренебрежение и от страна на България като позиция, защото имахме пет или шест години, в които въобще не признаваха, че сме спорт, въпреки че всяка година се връщахме с постижения и развивахме това нещо на световно ниво. Отбора не тръгна лесно, трудно бяха приети и от световната сцена. Много години са ни казали: "Най-добри сте, обаче нямате съдийска политика“ и всякакви неща. Така че в нашия спорта е много трудно да извървиш този път и наистина накрая да стигнеш до това, да те оценят до такава степен, че те на това световно взеха рекордна оценка, която никога досега не е взимана и бяха отличени с много голяма разлика пред вторите,“ посочи Ташева и допълни, че винаги е учила своите момичета да не се отказват и да бъдат безапелационни на килима, така че тази съдийска политика да няма влияние върху тяхната игра.
Още от категорията
/
Магистър-фармацевти предупреждават: Плащания към аптеките се отлагат – заплашени са хиляди пациенти
09:13
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09.12
Продавач-консултант: Ако ми свърши еврото и няма да имам какво да върна, ще връщам в лева на клиента
09.12
Мисленето на българина "няма да се излагам за ресто от 44 цента" ще оскъпи услугите като маникюр, обущар или шивач
09.12
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без да ги изгубите, но има едно условие
08.12
Васко Кръпката за протестите: До младите хора застават и такива, които искат България да се завърне в мрачните времена на соца
08.12
Д-р Стойчо Кацаров: Всеки българин трябва да избира в кой фонд да се осигурява. Това ще определи и размера на здравната вноска
08.12
Писателят Любомир Гетов: Поколениет Z показа своя потенциал, това беше хубав шамар за политическата класа
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.