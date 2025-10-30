Кристина Димитрова непрежалима: Почивай в светлина Иване

© Замлъкна гласът, който умееше да превръща радост и болка в стих. Така бившата съпруга на Иван тенев певицата Кристина Димитрова се обърка във фейсбук, за да отдаде последна почит на уважавания бохем.



Припомняме, че той почина, след боледуване и влизане в болница няколко пъти за последните месеци:



С дълбока тъга споделяме, че след две години мълчалива битка и две седмици в неравен двубой във ВМА си отиде Иван Тенев - поетът с голямо сърце и бохемска душа.



Обичан от всички творец, истински приятел, автор на едни от най-красивите текстове на песни.



Иван пишеше с любов, живя с чувство и си тръгна с достойнство.



Остави след себе си думи, които никога няма да заглъхнат.



Почивай в светлина Иване, небето вече има своя поет.



Ще те помним с обич и благодарност.



Димитър Тенев - син



Кристина Димитрова