Кристин Лагард: Чакането на България почти приключи
"Чакането почти приключи: остават 3 дни до присъединяването на България към еврото. Исторически етап, който укрепва търговията, пътуванията и финансовата стабилност в цяла Европа", написа Лагард в профила си във Facebook.
ФОКУС припомня, че всички сметки в лева ще бъдат автоматично превалутирани по фиксирания курс 1 евро = 1.95583 лв. До 30 юни 2026 г. ще можем да обменяме левове в евро във филиалите без такса. А до края на месец януари ще можем да се разплащаме както в лева, така и в евро.
