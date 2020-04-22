Êðèñòèàí è àâåðèòå ìó ïðàçíóâàëè íà Âèòîøà â äåíÿ ïðåäè òðàãåäèÿòà

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Ïðèïîìíÿìå, ÷å Ñèìîíà Öâåòêîâà è Ãåîðãè Èâàíîâ ñúùî ñà ïúòóâàëè â òóçàðñêèÿ äæèï íà Íèêîëîâ ïðè ìåëåòî. Ïîëèöèÿòà ñå îòçîâàëà íà ñèãíàë çà øóìíîòî ïàðòè ïî âðåìå íà êàðàíòèíàòà è ñå îòïðàâèëà êúì ìÿñòîòî, çà äà ñàíêöèîíèðà íàãëèòå íàðóøèòåëè è äà ãè èçãîíè.
Òàì îðãàíèòå íà ðåäà ñðåùíàëè èçêëþ÷èòåëíî àðîãàíòíî è íàäìåííî ïîâåäåíèå îò ìëàäåæèòå, à ñèíúò íà Ëú÷åçàð Èâàíîâ äîðè èçòúêâàë, ÷å áàùà ìó å äåïóòàò. Â êðàéíà ñìåòêà ñëåä íàìåñàòà íà ïîëèöèÿòà ïàðòèòî ïðèêëþ÷èëî, ñëåä êîåòî 22-ãîäèøíèÿò Êðèñòèàí îòïðàøèë ñúñ ñêúïîòî ñè âîçèëî, à ïðèÿòåëèòå ìó ñå ðàçîòèøëè, ïèøå "Áëèö".
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