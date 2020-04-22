Êðèñòèàí è àâåðèòå ìó ïðàçíóâàëè íà Âèòîøà â äåíÿ ïðåäè òðàãåäèÿòà

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 14:17 / 22.04.2020Êîìåíòàðè (7)25
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Êðèñòèàí Íèêîëîâ, êîéòî ïðè÷èíè òåæêàòà êàòàñòðîôàòà ñ Ìèëåí Öâåòêîâ, å ïðàçíóâàë çàåäíî ñ ïðèÿòåëêàòà ñè Ñèìîíà Öâåòêîâà ðîæäåíèÿ é äåí â ìåñòíîñòòà "Çëàòíèòå ìîñòîâå" íà Âèòîøà. Íà ïðàçíåíñòâîòî, êîåòî ñå ñúñòîÿëî äåí ïðåäè ôàòàëíèÿ èíöèäåíò, ïðè êîéòî çàãèíà æóðíàëèñòúò, ïðèñúñòâàëà ãîëÿìà ãðóïè÷êà ìëàäè õîðà, ñðåä êîèòî å áèë è àâåðúò èì Ãåîðãè Èâàíîâ - ñèí íà äåïóòàòà îò ÃÅÐÁ Ëú÷åçàð Èâàíîâ.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å Ñèìîíà Öâåòêîâà è Ãåîðãè Èâàíîâ ñúùî ñà ïúòóâàëè â òóçàðñêèÿ äæèï íà Íèêîëîâ ïðè ìåëåòî. Ïîëèöèÿòà ñå îòçîâàëà íà ñèãíàë çà øóìíîòî ïàðòè ïî âðåìå íà êàðàíòèíàòà è ñå îòïðàâèëà êúì ìÿñòîòî, çà äà ñàíêöèîíèðà íàãëèòå íàðóøèòåëè è äà ãè èçãîíè.

Òàì îðãàíèòå íà ðåäà ñðåùíàëè èçêëþ÷èòåëíî àðîãàíòíî è íàäìåííî ïîâåäåíèå îò ìëàäåæèòå, à ñèíúò íà Ëú÷åçàð Èâàíîâ äîðè èçòúêâàë, ÷å áàùà ìó å äåïóòàò. Â êðàéíà ñìåòêà ñëåä íàìåñàòà íà ïîëèöèÿòà ïàðòèòî ïðèêëþ÷èëî, ñëåä êîåòî 22-ãîäèøíèÿò Êðèñòèàí îòïðàøèë ñúñ ñêúïîòî ñè âîçèëî, à ïðèÿòåëèòå ìó ñå ðàçîòèøëè, ïèøå "Áëèö".




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