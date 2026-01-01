Кристалина Георгиева започна своя публикация във Facebook.
"Спомням си трудния преход от комунизма, хиперинфлацията, която унищожи спестяванията на майка ми, и кризите, които преживяхме заедно", подчерта тя.
По думите ѝ пътуването, което доведе страната до еврозоната, е изисквало "кураж, реформи и вяра в европейските ценности".
Ето и какво още заяви Кристалина Георгиева:
Сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще допринесе за оформянето на бъдещето на Европа. Уроците – правна прозрачност, последователна политика, обществено доверие – са важни за всяка нация, която търси стабилност в един променящ се свят.
Благодарен съм на бившите си колеги от МВФ Ан-Мари Гълд и Чарлз Енох, които застанаха на страната на България и бяха в залата, когато бяха взети много важни политически решения.
