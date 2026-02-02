Кристалина Георгиева по време на реч на Годишния арабски фискален форум в Дубай, пише Reuters.
"Глобалният икономически растеж се е запазил "забележително добре“ на фона на дълбоките промени в геополитиката, търговската политика, технологиите и демографията", каза Георгиева.
Тя призова и по-голяма търговска интеграция, тъй като по нейни думи се наблюдава увеличение на едностранните търговски споразумения.
"Това, което видяхме тази година е, че търговията не намалява по начина, по който се опасявахме. Всъщност търговията расте малко по-бавно от глобалния растеж", обясни тя.
