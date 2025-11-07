Криминално проявен е задържан за нападението с нож над жена в центъра на Благоевград?

© Фокус Случаен минувач е оказал първа помощ на жената, която беше наръгана с нож в центъра на Благоевград, твърдят очевидци. По думите им бързата намеса на човека се е оказала навременна, за да се помогне за спаяване живота на 37-годишната пострадала. По-късно същята е била оперирана в МБАЛ - Благоевград.



Междувременно от полицията информираха, че около 10:54 часа днес е получен сигнал за това, че в подплощадното пространство на площад "Георги Измирлиев" в град Благоевград са нанесени прободни рани с остър предмет на 37-годишната жена, която е транспортирана за оказване на медицинска помощ в ЦСМП-Благоевград.



Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 33-годишен мъж от град Благоевград. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава под надзора на ОП-Благоевград.



По непотвърдена информация извършителят и пострадалата са имали лични отношения. Ножът, с който е извършено престъплението е открит в близост до местопроизшествието.



Задържаният е криминално проявен, добре известен е на благоевградската полиция. Пострадалата пък е собственик на магазин за дрехи.