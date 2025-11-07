ЗАРЕЖДАНЕ...
|Криминално проявен е задържан за нападението с нож над жена в центъра на Благоевград?
Междувременно от полицията информираха, че около 10:54 часа днес е получен сигнал за това, че в подплощадното пространство на площад "Георги Измирлиев" в град Благоевград са нанесени прободни рани с остър предмет на 37-годишната жена, която е транспортирана за оказване на медицинска помощ в ЦСМП-Благоевград.
Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 33-годишен мъж от град Благоевград. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава под надзора на ОП-Благоевград.
По непотвърдена информация извършителят и пострадалата са имали лични отношения. Ножът, с който е извършено престъплението е открит в близост до местопроизшествието.
Задържаният е криминално проявен, добре известен е на благоевградската полиция. Пострадалата пък е собственик на магазин за дрехи.
