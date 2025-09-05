Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира

© NOVA Побоят над началника на ОДМВР-Русе ст. ком. Николай Кожухаров предизвика серия от политически коментари. Чуха се и обвинения от страна на президента Румен Радев към управляващите. В ефира на "Здравей, България" криминалистът Иван Савов отправи призив към политиците, и в частност към държавния глава – да си мерят приказките.



"Тук говорим за изключително грубо, отвратително и безцеремонно потъпкване не просто на обществения ред, а на обществените устои", смята Савов. По думите му случаят не бива да бъде политизиран, тъй като ако политиците имат вина за случилото се, тя не е пряка.



Криминалистът призова политиците, в частност президента Румен Радев, да си мерят приказките. "Доста пошло започва да звучи цялото това нещо. Истината е, че просто в България расте поколение, дори може би не едно, което няма елементарни граждански навици", категоричен е експертът. Според него младежите, пребили ст. ком. Кожухаров, били с ясното съзнание, че са над закона и могат да правят каквото поискат.



"Това е най-важното. Ако политиците имат да кажат нещо по този въпрос – да го направят, но се съмнявам, защото те се превърнаха в символ на точно обратното. Хайде да не си отварят устите за такива глупости и да оставят разследващите да си свършат работата", призова Савов пред NOVA.



Той е категоричен, че истинският проблем е липсата на възпитание, страх и респект от държавата. "Хора с такова поведение могат спокойно да извършат и убийство, защото в мисленето си те нямат социална спирачка", подчерта криминалистът.



Припомняме, че в четвъртък рано сутринта ст. ком. Кожухаров беше пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Те са установени и задържани. Трима от тях са на 19 години, а четвъртият – на 15. Младежите нямат предишни криминални прояви. По случая са повдигнати две обвинения.