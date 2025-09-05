ЗАРЕЖДАНЕ...
|Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
"Тук говорим за изключително грубо, отвратително и безцеремонно потъпкване не просто на обществения ред, а на обществените устои", смята Савов. По думите му случаят не бива да бъде политизиран, тъй като ако политиците имат вина за случилото се, тя не е пряка.
Криминалистът призова политиците, в частност президента Румен Радев, да си мерят приказките. "Доста пошло започва да звучи цялото това нещо. Истината е, че просто в България расте поколение, дори може би не едно, което няма елементарни граждански навици", категоричен е експертът. Според него младежите, пребили ст. ком. Кожухаров, били с ясното съзнание, че са над закона и могат да правят каквото поискат.
"Това е най-важното. Ако политиците имат да кажат нещо по този въпрос – да го направят, но се съмнявам, защото те се превърнаха в символ на точно обратното. Хайде да не си отварят устите за такива глупости и да оставят разследващите да си свършат работата", призова Савов пред NOVA.
Той е категоричен, че истинският проблем е липсата на възпитание, страх и респект от държавата. "Хора с такова поведение могат спокойно да извършат и убийство, защото в мисленето си те нямат социална спирачка", подчерта криминалистът.
Припомняме, че в четвъртък рано сутринта ст. ком. Кожухаров беше пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Те са установени и задържани. Трима от тях са на 19 години, а четвъртият – на 15. Младежите нямат предишни криминални прояви. По случая са повдигнати две обвинения.
