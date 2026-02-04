"Основните версии за тройното убийство край хижа "Петрохан" са две. Първата версия е самото убийство с подбуди, които могат да бъдат користни. Втората версия, която все още не се изключва, е самоубийство или по-скоро убийство със самоубийство - един от тримата да е убил другите двама и да е сложил край на живота си." Това заяви пред News.bg криминалистът Иван Савов.Той определи като "пълна измишльотина" да се говори за ритуално самоубийство, като според него такива версии се пускат с цел да се размие въпросът.Иван Савов смята, че спокойно може да се говори за чадър над въпросната неправителствена организация "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ), която е охранявала хижата. Според него признак на това е фактът, че в продължение на четири години тези хора са оперирали, без никой да ги спре, да ги разследва и сериозно да им обърне внимание.Криминалистът коментира и писмото от собственика на хижата към майка му с думите "прости ми", което се появи в медиите."Това на първо място означава, че е имало някакви драми там, преди да се случи тройното убийство, и че собственикът, който не е сред убитите, е бил наясно, че нещо предстои да се случи. Очевидно той е предполагал, че ще се стигне до саморазправа или убийство. Ако говорим за убийството и на тримата, то е извършено от вътрешен човек или вътрешни хора - ако са били 10, 12 или 15 души, както се предполага, е възможно част от тях да са се обърнали срещу другите. Защо обаче това остана неизвестно?", каза Савов.Той посочи, че все още няма информация за разследването, но така и е трябвало - без да се тръбят постоянно данни за него. "По-скоро можем да говорим за пропуски, свързани с комуникацията с тези хора и съществуването им. Цялата държава е допуснала да съществува едно такова нещо, без да е контролирано и да се знае точно какво правят", коментира криминалистът.Иван Савов коментира и раздвижването на т. нар. "подземен ъндърграунд" с опитите на Евелин Банев-Брендо да излезе от затвора, както и с убийствата на Алексей Петров и Мартин Божанов-Нотариуса.Той смята, че Брендо си е позволил да иска да излезе предсрочно от затвора с аргумента, че "може да си го позволи и да мине с определени условия". Иван Савов смята за много вероятна и тезата, че самият Брендо може да е сключил сделка със съдебната власт, за да се спаси.Впоследствие Иван Савов наблегна и на работата на българските служби спрямо големите знакови убийства."Когато една държава е слаба и службите не работят, в тях лесно се инфилтрират хора, които могат да стопират някои дейности или да потулят резултатите от тях. Проблемът на българските служби е, че те са слаби поради подбора на кадри, обучението им и впоследствие работата - нещата издишат отвсякъде", каза още Иван Савов.