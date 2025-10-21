Новини
Криминален психолог за случая с убития Краси: Необходими са промени в Закона за борба с противообществени прояви на непълнолетни, защото е от 1957 година
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:46Коментари (0)109
© БНТ
Криминалният психолог проф. Калин Гайдаров коментира случая с убитото в мол 15-годишно момче. Според него той е показателен за това, че всички институции, които трябва да са ангажирани, не работят.

"Трябват и промени в Закона за борба с противообществени прояви на непълнолетни, защото е от 1957 година и философията му е напълно остаряла. Координацията между различните звена трябва да се подобри, за да бъде по-добра сигурността в моловете", каза професорът пред БНТ.

 “В този случай се събират и рефлектират всички недостатъци - на всички системи. Това е проблем, който съществува от много години, и имам предвид това, че не работят както трябва или въобще не работят практически всички институции, които трябва да възпитават децата или трябва по някакъв начин да намерят път към тяхната душа. Малко или много това са слабости, които съществуват от десетилетия", заяви той.

Експертите говорят, обсъждат този проблем. “Другите хора, които трябва да взимат решение, винаги имат някакви други приоритети", подчерта Гайдаров.

“Проблемът не може да бъде решен така просто - ще мине време, ще си затворим очите, и като се събудим вече всичко ще е както трябва. Но така се получава, така се получава във всички сфери на обществения живот в България", каза криминалният психолог.

“Основният закон, който трябва да се занимава с тези неща, е от 1957 година - Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и на пълнолетните. Той е допълван и т. н., но философията е от 1957 година. И всичко е подредено върху тази философия. Еми, как да станат нещата тогава? Просто по абсолютно различен начин трябва да бъде подредено всичко. Имайте предвид, че в цял свят има достатъчно много опит и не е никакъв проблем, ако българските институции решат, че не могат сега или нямат достатъчно сили, могат да се обърнат към когото искат от цял свят. Всички хора са отворени да им предложат готови модели и да ги обучат и да започнат да работят. Но явно няма това желание или няма този капацитет", допълни той.

