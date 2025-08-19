Новини
Кредитен консултант: На пазара се наблюдава една лека истерия. Хората се тревожат и бързат да купят имот
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:01Коментари (0)57
© Фокус
По-високи цени на имотите у нас, но и по-голям брой сключени сделки. Има ли икономически напрежение и до какво може да доведе приемането на еврото за имотния пазар? Темата коментират кредитният консултант Тихомир Тошев и брокерът Гергана Цанкова. 

"На пазара се наблюдава една лека истерия, така да се каже -  много хора се тревожат, че след приемането на еврото цените ще се повишат още и за това сега бързат да купят имот", каза пред NOVA NEWS Тихомир Тошев. Той посочи още, че е възможно след официалното влизане на България в еврозоната свободните пари в банките да се увеличат.

"В момента в банките имаме около 92 млрд. спестени от депозити, раздадените кредити са около 50 млрд. Това значи, че остават 40 млрд. лева повече. Точно такива движения са причината да има достатъчно свободни пари в икономиката и лихвите да остават ниски", обясни експертът.

"В подобен важен момент за икономиката ни е нормално хората да се тревожат, да искат да запазят спестяванията си - така казано, логично е да се направи някаква инвестиция, макар че малка част от покупките на жилища се правят с предварително спестени пари", каза брокерът Гергана Цанкова. По думите ѝ, именно това повишено търсене е и катализатор за движението на цените.

"Търсенето е катализатор на всички процеси на имотния пазар. В годините имаше растеж на търсенето, което води и до покачване на цените, а данните, които имаме опровергават твърденията, че интересът на клиентите намалява", посочи Цанкова. Тя отбеляза още, че при благоприятните условия на пазара, в бъдеще ще продължи да се наблюдава умерен ръст в търсенето на пазара на имоти.

