ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Краставиците скочиха с 30% за няколко месеца
От 3,50 лв. през лятото до 4,50 лв. сега според седмичните измервания на цените, които Антиспекула прави в четирите големи търговски вериги. Поредният пример за поскъпване през последните месеци - малко по малко, но постоянно.
"Междувременно, по данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, цената на потребителската кошница на едро (т.е. цените, на които търговците купуват стока), е поевтиняла от 110 лв. на 98 лв. за същия период", изтъкват от организацията.
"Изводът: или това е поредният опит на институциите да ни убеждават в липсата на инфлация, или търговските вериги за пореден път увеличават надценките си", заключват от "Антиспекула".
"За една голяма част от основните хранителни стоки се оказва, че ми е далеч по-достъпно да си напазарувам в Нидерландия, отколкото в България. Дори в Нидерландия някои неща да са една идея по-скъпи, отколкото в България, когато го съпоставим с доходите на хората, се оказва, че наистина хората в Нидерландия живеят много по-добре, отколкото хората в България", това каза преди седмици в ефира на Радио "Фокус" модераторът на платформата "Антиспекула“ Александър Бубия.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 766
|предишна страница [ 1/128 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: