Красиви и светли имена празнуват днес!
Свети Фотий е роден през 820 г. в Цариград в заможно семейство. Още от малък той получа добро образование. По-късно става преподавател в Магнаурската школа, където се обучават Цар Симеон Велики и Константин – Кирил философ.
През 858 г. Св. Фотий е избран за патриарх на Цариград. Той насърчавал упорито Св. Константин Философ да се превърне в християнски мисионер на всички славяни.
Патриархът Фотий винаги се борил против начина, по който християнството било изопачавано. Свети Фотий често влизал в спорове с византийските императори и умира в заточение именно на 6 февруари 891 година.
На днешния ден празнуват, всички имена, свързани със светлина. Това са: Огнян, Огняна, Искра, Искрен, Светла, Светлан, Светлин, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светослава, Фотьо, Фотина, Пламен, Пламена, Светльо, Доротея.
