|Красимир Вълчев: Училището не генерира насилие, то е място, където насилието се проявява
По думите му, въпреки че по-голямата част от над 100 физкултурни салони, изградени по програмата за строеж и ремонт на училищна инфраструктура, се намират в по-големи училища, част от тях се изграждат и в малки училища. "Това е една от най-значимите задачи, наследени от миналото, защото над 400 училища все още нямаха физкултурни салони. През годините със средства по различни програми този брой е намален от близо 600. С приетата през 2023 г. програма за строеж и ремонт на физкултурни салони и спортни площадки се финансират над 100 салона и над 450 спортни игрища в дворовете на училищата“, обясни той.
Министърът отбеляза, че част от училищата в малките населени места работят добре и често предлагат по-добри условия за индивидуална работа с учениците. Българската образователна система има висока осигуреност с информационни технологии, всички училища имат интернет и достатъчно устройства, а разликите между селските и градските училища са минимални.
"Имаме много случаи на насилие в училищата, а и извън тях. Важно е да се уточни, че училището не генерира насилие – то е място, където насилието се проявява. Основната функция на учителите и на училището е да възпитават, а не да бъдат охранители. За съжаление в България възпитателната функция в училищата е отслабена. С промените в учебните програми и с допълнителния час "Добродетели и религии“ целим да засилим възпитанието в добро, което е най-солидната превенция срещу насилието“, каза Вълчев.
Той допълни, че българските учители днес са изправени пред силна конкуренция от външни фактори, като медийни и информационни среди, в които учениците възприемат основно консуматорски ценности и насилие. "Учителят не може да се справи с всичко това сам, но може да продължи да възпитава в добродетели. Важна е и ролята на родителите – без тяхното съдействие училището не може да изпълни пълноценно възпитателната си функция“, заяви министърът.
