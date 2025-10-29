Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Красимир Вълчев: Училището не генерира насилие, то е място, където насилието се проявява
Автор: Венцислав Илчев 16:16Коментари (0)54
© Фокус
Негативните демографски процеси и обезлюдяването на малките населени места са реалност в почти всички райони на страната, с изключение на близката периферия на големите градове. Това каза пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на посещението си в дупнишкото село Крайници по повод отбелязването на 150 години просветно дело и откриването на новия физкултурен салон, предаде "Фокус“. Според министъра, в България има редица селски училища, които са жизнеспособни. "Ние инвестираме в тях и трябва да продължим да го правим. Откриването на физкултурния салон тук е пример за това“, каза Вълчев.

По думите му, въпреки че по-голямата част от над 100 физкултурни салони, изградени по програмата за строеж и ремонт на училищна инфраструктура, се намират в по-големи училища, част от тях се изграждат и в малки училища. "Това е една от най-значимите задачи, наследени от миналото, защото над 400 училища все още нямаха физкултурни салони. През годините със средства по различни програми този брой е намален от близо 600. С приетата през 2023 г. програма за строеж и ремонт на физкултурни салони и спортни площадки се финансират над 100 салона и над 450 спортни игрища в дворовете на училищата“, обясни той.

Министърът отбеляза, че част от училищата в малките населени места работят добре и често предлагат по-добри условия за индивидуална работа с учениците. Българската образователна система има висока осигуреност с информационни технологии, всички училища имат интернет и достатъчно устройства, а разликите между селските и градските училища са минимални.

"Имаме много случаи на насилие в училищата, а и извън тях. Важно е да се уточни, че училището не генерира насилие – то е място, където насилието се проявява. Основната функция на учителите и на училището е да възпитават, а не да бъдат охранители. За съжаление в България възпитателната функция в училищата е отслабена. С промените в учебните програми и с допълнителния час "Добродетели и религии“ целим да засилим възпитанието в добро, което е най-солидната превенция срещу насилието“, каза Вълчев.

Той допълни, че българските учители днес са изправени пред силна конкуренция от външни фактори, като медийни и информационни среди, в които учениците възприемат основно консуматорски ценности и насилие. "Учителят не може да се справи с всичко това сам, но може да продължи да възпитава в добродетели. Важна е и ролята на родителите – без тяхното съдействие училището не може да изпълни пълноценно възпитателната си функция“, заяви министърът.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
09:09 / 27.10.2025
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
14:23 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
Животните на Фокус
Бюджет 2026
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
51-ото Народно събрание
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: