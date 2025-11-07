ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Красимир Вълчев: Мотивацията за учене намалява в резултат на неспособността за концентрация
"Много хора казват, че концентрацията е умението на 21 век, а ние имаме понижение на мотивацията за учене в резултат на неспособността за концентрация“, каза министър Вълчев. Той допълни, че това е свързано със зловредното въздействие на екраните върху децата. "Не трябва да слагаме знак за равенство между прогресивно и дигитално“, подчерта министърът. Красимир Вълчев посочи, че учениците трябва да учат за и чрез информационни технологии, но проблемът е, че ги използват за други цели.
По думите му изкуственият интелект трябва да бъде административен помощник и на учителите, като генерира уроци и изпитни материали и им помага да оценяват резултатите. Именно в тази посока се ще се работи по проекта за дигитална трансформация в образованието, който предстои да стартира по европейската програма "Образование“.
Министър Вълчев отново изтъкна, че за просперитета на България в ерата на изкуствен интелект е важно да имаме повече дигитални създатели, за което са необходими математически умения. Такава е целта и на една от програмите на МОН – разширяване на подкрепата за българските олимпийски школи, които целенасочено да работят с учениците с най-големи заложби.
Специален онлайн поздрав към 700-те участници в националната конференция отправи еврокомисар Екатерина Захариева. Форумът, организиран от Център за творческо обучение, събра над 700 участници - учители и директори от цялата страна, университетски преподаватели български и международни експерти, представители на бизнеса. Целта е да бъдат представени и насърчени иновациите в българското образование чрез споделяне на добри практики, диалог и обмяна на опит и търсене на устойчиви решения. В рамките на конференцията, Министър Вълчев, гости и участници имаха възможността да разгледат и изложението, в което ученици представиха свои иновативни проекти.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: