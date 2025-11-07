Новини
Красимир Вълчев: Мотивацията за учене намалява в резултат на неспособността за концентрация
Автор: Емануела Вилизарова 13:07Коментари (0)61
© МОН
В ерата на изкуствения интелект обществените и природните науки помагат на децата да разбират света и технологиите, а изкуствата - да развиват креативността си. Това каза министър Красимир Вълчев при откриването на конференция, посветена на иновациите в образованието в ерата изкуствения интелект. По думите му различните области не трябва да се противопоставят, а напротив - да се допълват, за да развиват микс от умения, които ще стават все по-важни за успеха в променящия се свят. Сред тях са добра хуманитарна основа, способност за логическо мислене, абстрактна интелигентност, концентрация.

"Много хора казват, че концентрацията е умението на 21 век, а ние имаме понижение на мотивацията за учене в резултат на неспособността за концентрация“, каза министър Вълчев. Той допълни, че това е свързано със зловредното въздействие на екраните върху децата. "Не трябва да слагаме знак за равенство между прогресивно и дигитално“, подчерта министърът. Красимир Вълчев посочи, че учениците трябва да учат за и чрез информационни технологии, но проблемът е, че ги използват за други цели.

По думите му изкуственият интелект трябва да бъде административен помощник и на учителите, като генерира уроци и изпитни материали и им помага да оценяват резултатите. Именно в тази посока се ще се работи по проекта за дигитална трансформация в образованието, който предстои да стартира по европейската програма "Образование“.

Министър Вълчев отново изтъкна, че за просперитета на България в ерата на изкуствен интелект е важно да имаме повече дигитални създатели, за което са необходими математически умения. Такава е целта и на една от програмите на МОН – разширяване на подкрепата за българските олимпийски школи, които целенасочено да работят с учениците с най-големи заложби.

Специален онлайн поздрав към 700-те участници в националната конференция отправи еврокомисар Екатерина Захариева. Форумът, организиран от Център за творческо обучение, събра над 700 участници - учители и директори от цялата страна, университетски преподаватели български и международни експерти, представители на бизнеса. Целта е да бъдат представени и насърчени иновациите в българското образование чрез споделяне на добри практики, диалог и обмяна на опит и търсене на устойчиви решения. В рамките на конференцията, Министър Вълчев, гости и участници имаха възможността да разгледат и изложението, в което ученици представиха свои иновативни проекти.






