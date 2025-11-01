ЗАРЕЖДАНЕ...
|Красимир Вълчев: Будителите на България не са само в миналото
"Днес отдаваме почит към редица от най-ярките личности в историята ни - книжовници, учители, творци и революционери. Към тези, които съхраниха идентичността ни и положиха основите на съвременната българска нация. Които посяха стремежа към знания и издигнаха просветата като най-висша ценност.
Будителите на България обаче не са само в миналото. Всеки от нас може да бъде поне мъничко будител във всеки един ден. Като възпитава децата в добрина и патриотизъм. Като ги мотивира да учат, като подкрепя учителите им, като ги учи да уважават другите. Като проявява в ежедневието си мъдрост и професионализъм и вярва в ценностите на образованието и духовността.
Живеем във времена на големи промени, на нови предизвикателства, възможности, но и изпитания. За да преминем през тях като проспериращо, силно и хармонично общество, разчитаме на най-ярките примери на съвременното будителство - учителите, преподавателите във висшите училища, учените, хората на духа и културата.
Всички Вие, които сте се посветили на тази мисия, изграждате бъдещето на България – не само като пазители на духовността и вдъхновители на знания, но и като създатели на нови хоризонти. От Вашия труд и отдаденост в най-голяма степен зависи дали страната ни ще бъде сред държавите, които не просто следват, а създават възможности за развитие на съвременния свят. Защото в епохата на изкуствения интелект и задълбочаващата се дигитализация именно силата на мисълта и творчеството ще определят успеха и мястото на всяка държава и на отделния човек.
И в миналото, и днес, а вярвам – и в бъдещето – винаги ще свързваме най-много образа на будителя с този на учителя. Затова в заключение искам да благодаря на всички Вас – в класните стаи, университетските аули и в стотиците ни неделни училища зад граница, които са се отдали на мисията да създават и възпитават бъдещето на България!
Честит празник! На Вас и на всички, които със слово, наука и личен пример будят умовете и сърцата на хората! Бъдете достойни наследници на нашите предци и будители на нашето време!", заяви Вълчев.
