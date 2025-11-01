Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Красимир Вълчев: Будителите на България не са само в миналото
Автор: Ваня Кузманова 08:46Коментари (0)99
© Булфото
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев поздрави учителите, преподавателите, учените, дейците на културата и просветата, по повод Деня на народните будители. 

"Днес отдаваме почит към редица от най-ярките личности в историята ни - книжовници, учители, творци и революционери. Към тези, които съхраниха идентичността ни и положиха основите на съвременната българска нация. Които посяха стремежа към знания и издигнаха просветата като най-висша ценност.

Будителите на България обаче не са само в миналото. Всеки от нас може да бъде поне мъничко будител във всеки един ден. Като възпитава децата в добрина и патриотизъм. Като ги мотивира да учат, като подкрепя учителите им, като ги учи да уважават другите. Като проявява в ежедневието си мъдрост и професионализъм и вярва в ценностите на образованието и духовността.

Живеем във времена на големи промени, на нови предизвикателства, възможности, но и изпитания. За да преминем през тях като проспериращо, силно и хармонично общество, разчитаме на най-ярките примери на съвременното будителство - учителите, преподавателите във висшите училища, учените, хората на духа и културата.

Всички Вие, които сте се посветили на тази мисия, изграждате бъдещето на България – не само като пазители на духовността и вдъхновители на знания, но и като създатели на нови хоризонти. От Вашия труд и отдаденост в най-голяма степен зависи дали страната ни ще бъде сред държавите, които не просто следват, а създават възможности за развитие на съвременния свят. Защото в епохата на изкуствения интелект и задълбочаващата се дигитализация именно силата на мисълта и творчеството ще определят успеха и мястото на всяка държава и на отделния човек.

И в миналото, и днес, а вярвам – и в бъдещето – винаги ще свързваме най-много образа на будителя с този на учителя. Затова в заключение искам да благодаря на всички Вас – в класните стаи, университетските аули и в стотиците ни неделни училища зад граница, които са се отдали на мисията да създават и възпитават бъдещето на България!

Честит празник! На Вас и на всички, които със слово, наука и личен пример будят умовете и сърцата на хората! Бъдете достойни наследници на нашите предци и будители на нашето време!", заяви Вълчев.

Още по темата: общо новини по темата: 66
01.11.2025 »
01.11.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
30.10.2025 »
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
13:10 / 30.10.2025
Банскалии излизат на шествие: "Не на Хелоуин! Да дрънкат звонците на традицията!"
Банскалии излизат на шествие: "Не на Хелоуин! Да дрънкат звонците на традицията!"
15:33 / 30.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Байкушев каза каква е причината да не се допусне построяване на 6-етажен жилищен комплекс със 199 апартамента в сърцето на парк Ловен дом
Байкушев каза каква е причината да не се допусне построяване на 6-етажен жилищен комплекс със 199 апартамента в сърцето на парк Ловен дом
14:47 / 31.10.2025
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
13:28 / 31.10.2025
Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99 лв. – 3,06 евро
Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99 лв. – 3,06 евро
13:26 / 31.10.2025
Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата и възрастните в зависимост от възрастта им?
Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата и възрастните в зависимост от възрастта им?
10:59 / 31.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Първа лига сезон 2025/26
Денят на народните будители
Зима 2025/2026 г.
Руски дронове над европейското въздушно пространство
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: