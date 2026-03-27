ЗАРЕЖДАНЕ...
Красимир Премянов: Турция ни дължи 10 млрд. долара репарации и обезщетения
©
По думите му, турските власти не противодействат на проявите от българска страна, целящи запазването на историческата памет на българите, обитавали района.
"Този дух и подход, който сме възприели, не води до конфронтация, по-скоро води до партньорство и взаимодействие, но към тях имаме претенция, която трябва нашите правителства да възобновят - за обезщенията на тракийските българи по силата на Ангорския мирен договор. Това, за съжаление, нашите правителства не го правят, водени от колектурни съображения, предполагам, за двустранните външнополитически отношения. Но това е несправедливо, защото това е въпрос на достойнство и на уважение към съдбата на тези стотически хора", каза още Премянов.
По негов спомен, покойният Бождар Димитров е заявил сума от 10 милиарда долара, която Турция ни дължи от репарации и обезщетения.
Гостът коментира и реакциите на властта у нас по въпроса:
"Най-конструктивната е била реакцията по времето на Георги Първанов. След това по същия начин солидарност към нашата кауза, проявиха доскорошния президент Радев и президентът Илияна Йотова. Те осъзнават, че в тази тема е заложена защитата на достойнството и на българската история. Част от институциите подкрепят, другите са пасивни. Единствено по време на Първанов, като президент, е постигнат този резултат да се приощби правителството към проблемите на тракийските българи и да заработи Смесената българо-турска комисия".
Премянов посочи, че зависи от правителството да се активира инициативата и да се поиска турската страна да се съгласи за възобновяването на работа на тази комисия.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.