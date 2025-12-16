Бойко Борисов и Делян Пеевски. Арогантно поведение както на ГЕРБ и ДПС, така и липсата на воля да се вслуша в гласа на разума и в гласа на хората от страна на министър-председателя, доведоха до тези протести и произтеклите от тях събития. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС лидерът на ВМРО, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната в третото правителство на Бойко Борисов от 2017 до 2021 г. Красимир Каракачанов.
"Истината е, че от 10 месеца в обществото се натрупва напрежение заради непремерени изказвания, заради несъобразяване с общественото мнение,“ каза той и посочи, че при цялото това недоволство на обществото е било "изключително глупаво, арогантно и безотговорно“ да не се съобразиш с мнението както на големи групи хора в обществото, така и на синдикатите и на работодателските организации "и да приемеш един бюджет на инат, в който бюджет бяха заложени едни пари, които беше явно за всички, че трябва да влязат в джобовете на определени фирми, близки до политиците, а не да бъдат изразходени в обществен интерес,“ допълни Каракачанов и поясни, че това е причината за протестите.
Фактът, че бюджет не беше приет според него показва безотговорността на българските политици. "Аз разбирам, че Бойко Борисов иска да спаси себе си и партията си в тази ситуация, но за това не може да похарчиш или да жертваш българския народ,“ смята гостът, според който предизборната кампания започна още с началото на консултациите при президента, като според него "колкото и да обещават партиите, че ще спазват закона и изборите ще бъдат честни, едва ли някой им вярва“. Каракачанов е категоричен, че за да има честни избори, трябва да се въведе задължителното гласуване със санкция за тези, които не гласуват, да се въведе образователен ценз за гласуващите, както и по-строги правила в избирателните комисии. "Секционните избирателни комисии отдавна са се превърнали в хранилки за партиите,“ посочи той и добави, че трябва да има много ясна санкция, че ако се установят нередности в изборните секции, да има затвор от 3 години за провинилите се. "Тогава всички тези проблеми ще бъдат преодолени. Само че нямат желание да го направят", подчерта бившият министър на отбраната.
Въпросите, които хората си зададат в момента, са: коя ще бъде датата на изборите и дали и кога президентът Радев ще направи партия, с която да участва на изборите. Лидерът на партията посочи, че ВМРО ще участва на изборите най-вероятно самостоятелно. "За съжаление в момента, в политическото пространство не виждам онези сериозни патриотични или националистически субекти, с които ВМРО може да направи реална коалиция“, каза Каракачанов.
