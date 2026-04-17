Министърът на енергетиката Трайчо Трайков събра на спешна работна среща шефовете на ЕСО, НЕК и КЕВР, за да начертаят мерки срещу сътресения в енергийната система. Основният фокус на разговорите бе гарантирането на спокойствие за крайните потребители и запазването на стабилни цени на електроенергията.

В срещата участваха и заместник-министрите Ива Петрова и Красимир Ненов. Обсъдени бяха предизвикателствата пред мрежата заради бума на "зелената енергия“ (ВЕИ) и как държавата да координира работата на конвенционалните централи, за да няма аварии.

"Сигурността на системата е наш приоритет. Инвестираме в мрежата и нови мощности, за да гарантираме, че България ще остане енергиен лидер в региона“, категоричен бе Трайков. За жителите на Югозападна България това е ясен сигнал, че държавата поема ролята на гарант срещу пазарната динамика.