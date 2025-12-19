Румен Радев.
Държавният глава приеме на "Дондуков" 2 представители на парламентарната група на "Величие".
След приключването на разговорите, идва ред и на следващата стъпка от конституционната процедура, а именно връчването на мандатите. По закон първите два ще отидат при първите две по големина групи в парламента, а третият е по избор.
Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", в сряда с "БСП-Обединена левица" и ИТН, а в четвъртък с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ.
Дотук се стигна, след като кабинетът "Желязков" подаде оставка под натиска на многохилядни протести.
