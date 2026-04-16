Хиляди студенти от ЮЗУ "Неофит Рилски“ и Американския университет в Благоевград скоро ще забравят за чакането пред кабинетите за подписи и печати в студентските книжки. Министерството на образованието и науката обяви мащабна дигитализация, според която хартиеният носител отива в историята. Революцията в българското висше образование няма да спре дотук – очаква се съвсем скоро и дипломите да стават изцяло цифрови, което ще сложи край на тежката бюрокрация при кандидатстване за работа или легализация в чужбина.

Дигитализацията е предвидена в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. Идеята идва от самите университети и цели модернизиране на административните процеси.

"Промените в наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, са изцяло предложени от висши училища и Националния център за информация и документация. Те изцяло са свързани с повишаване на прозрачността в дигиталните процеси в областта на висшето образование, както и с въвеждането на пълна електронизация на съхраняваните данни и издаваните документи от самите висши училища.“ - това каза пред БНТ Вержиния Цванкова - главен секретар към Националния център за информация и документация коментира.

Тя подчерта, че промените ще са изцяло в палза на студентите, а това ще даде нови възможности за достъп до информация:

"Това означава, че всеки студент вече ще си има свое собствено електронно досие, което от мобилното си устройство или от свой компютър ще може в реално време да вижда изцяло своя студентски статус. На студентите вече няма да им се налага да се редят на опашки за издаването на академични справки или уверения" .

По отношение на хартиените документи, Цванкова уточни, че университетите ще имат автономия.

Поради автономията на висшите училища, те сами да преценят съобразно спецификата на своите студенти и специалностите дали да водят както в електронен вариант, така и на хартиен носител.“

Тя добави също, че много от университетите вече са напреднали в дигитализацията:

"В момента голяма част от университетите, да не кажа всички университети, качват оценките на своите студенти онлайн.“

Главният секреатар посочи, че промените целят и съвместимост с европейските стандарти по отношение на дигитализацията и обмяната на данни и информацията между информационните системи.

"Вече всички висши училища ще могат във своите информационни системи и изцяло по електронен път да водят всички оценки с електронни подписи да се подписват и целият академичен състав.“ - допълни още Цванкова.

Очаква се в бъдеще дори дипломите да станат изцяло електронни.