Четири почивни дни минават като миг, а връщането към работния ритъм след Великден често се оказва по-трудно от самата работа. Психолозите го наричат "постпразничен синдром“ – лека апатия и липса на концентрация, което обхваща хиляди българи в първия работен вторник.

Не скачайте в дълбокото веднага

Най-голямата грешка е да планирате най-тежките си срещи или сложни проекти за утре сутрин. Първият работен ден трябва да бъде "буферен". Използвайте първите два часа за разчистване на имейли, подреждане на задачите по приоритет и споделяне на празнични емоции с колегите. Социалният контакт в офиса всъщност помага на мозъка да превключи по-бързо на работен режим.

Методът на "малките победи"

Започнете с нещо лесно, което можете да отметнете за 15 минути. Това ще ви даде допамин и усещане за продуктивност. Помнете, че утре работният ден в Благоевград ще бъде слънчев и топъл (до 20 градуса!), така че използвайте обедната почивка за кратка разходка навън – слънчевата светлина помага за регулиране на нивата на мелатонин и подобрява настроението.

Рестарт на режима още тази вечер

Ключът към успеха утре се крие в действията ви довечера. Легнете поне час по-рано от обичайното. Пийте повече вода, за да изчистите организма от токсините и захарта, които неизбежно присъстват в празничното меню.

Дано сте от хората, които бързо пренастройват режима!