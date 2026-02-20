Сподели close
Катастрофа с жертви и ранени е станала около 15 часа днес на пътя Хасково-Войводово. 

По първоначална информация лек автомобил е излязъл от платното за движение и се е преобърнал в дере. 

Ранените хора се транспортирани в болница за преглед. 

На мястото има екипи на пожарната и полиция. Причините за инцидента се изясняват.