Край Хасково: Двама са загинали, жена и дете са ранени
По първоначална информация лек автомобил е излязъл от платното за движение и се е преобърнал в дере.
Ранените хора се транспортирани в болница за преглед.
На мястото има екипи на пожарната и полиция. Причините за инцидента се изясняват.
