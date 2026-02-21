ЗАРЕЖДАНЕ...
Коя е Милена Милотинова?
Милена Милотинова влиза в ролята на директор с имидж на професионалист, който съчетава журналистическия опит с административната подготовка. През последните години тя затвърди репутацията си на сериозен анализатор чрез авторско предаване, фокусирано върху сложните европейски теми. Интервюирала е световни лидери и е отразявала събития от ранга на заседанията на ООН.
От студентската скамейка до световните медии
Успоредно с този зрял и авторитетен образ, историята на Милена Милотинова в телевизията ни връща в началото на 90-те години. Още докато е студентка в Софийския университет "Св. Климент Охридски“, където учи едновременно българска и английска филология, тя прекрачва прага на "Сан Стефано“ 29.
Тя бързо се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на прехода. През 1992 г., тя вече е водеща на централната емисия новини "По света и у нас“. Тези студентски години са школата, в която тя изгражда своя стил, преди да продължи със специализации в медийни гиганти като BBC в Лондон и NBC в САЩ.
Още в тези ранни години Милотинова показва, че не се задоволява само с четенето на новини. Тя се утвърждава като репортер и документалист, автор на над 10 знакови филма като "Само защото бяха българи“ и "Спасените“. Пътят ѝ преминава и през политиката като народен представител и председател на Комисията по медиите, което днес ѝ дава уникалния поглед на човек, виждал медийната среда от всички възможни ъгли.
В личен план Милена Милотинова се радва на стабилно и хармонично семейство. Тя е омъжена за икономиста Димитър Колев, с когото споделят пътя си в продължение на години, а двамата имат и син. Въпреки натовареното си ежедневие и високите професионални постове, тя винаги е успявала да запази баланса между обществената си роля и уютната среда у дома, пише ladyzone.bg.
