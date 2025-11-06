ЗАРЕЖДАНЕ...
|Костадинов за забраната за износ на горива: Ще внесем официално запитване до Европейската комисия защо няма реакция от тяхна страна
Нашата делегация, както и цялата група ще се подпишат под писмено запитване за до ръководителя на ЕК, защо няма реакция за това много сериозно нарушаване на договора за функциониране на ЕС. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.
Запитването му е във връзка с проекта на решение за спирането на износа на дизел и авиационно гориво от страната.
"Не може да се налагат ограничения във вътрешносъюзната търговия. Това е като да наложиш ограничения в търговията между Софийска и Варненска област", каза Костадинов.
"Ще бъдем настоятелни в ЕП, защото ако не ни отговорят, това е знак, че ЕС функционира като българската правораздавателна система - както и скимне и в зависимост от това кому е изгодно. Както в случая с Кристин Лагард – осъдена за престъпление за корупция, но не е записано в криминалното и досие, тя остава криминално чиста и няма проблем да бъде председател на Европейската централна банка", обясни Костадинов.
Относно позицията на Британското посолство за думите на Борисов, Костадинов уточни, че от посолство са казали всичко с една дума - Край.
