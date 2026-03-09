Костадин Костадинов пред журналисти.
Той коментира и внесеното от ДПС - Ново начало предложение за изплащане на великденска надбавка на пенсионерите.
ФОКУС припомня, че надбавка ще бъде в размер на 55 евро и ще я получат 856 000 пенсионери, а останалите 1 216 000 пенсионери ще получат надбавка по 15 евро.
Ето какво каза Костадинов по въпроса:
Защо ДПС не заложиха това в техния бюджет и не го представиха тогава? Всичко това изглежда толкова грозно и пошло.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.