© Булфото Санкциите няма да се отразят по никакъв начин на България, защото тази компания работи с доставчици, които са дори извън ЕС. Единственият начин, по който може да се отрази това е, че политически сили от управляващите и опозицията ще се опитат да използват тази ситуация, за да откраднат този бизнес. Такова мнение изрази лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по казуса с наложените санкции върху компанията, предаде репортер на "Фокус".



Той отправи и критики към съпредседателя на "Да, България'' Ивайло Мирчев, който по-рано заяви, че България трябва час по-скоро да се освободи от рафинерията на "Лукойл“ в Бургас, тъй като тя е част от руското влияние у нас.



Костадинов обясни, че става притеснително, когато политиката се намеси в бизнеса и заяви, че такъв тип изказвания са типични за лидери като Бойко Борисов и Делян Пеевски.



"Решенията за бъдещето на компанията не зависят от България, а от нейния централен офис в Нидерландия и от подразделенията ѝ в Русия. Тя е със седалище извън страната и решенията ще се вземат извън България. Но когато български политици говорят по този начин, те дават ужасен сигнал на инвеститорите", каза още той.



