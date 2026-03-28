Костадин Костадинов пред журналисти в Благоевград, предаде репортер на ФОКУС.
"Ние сме описали в нашата доктрина всеки един от основните сектори на общественото устройство, разбира се най-голямо внимание сме обърнали на икономиката, за начина, по който трябва да бъдат развита, ако искаме България да да не бъде една загиваща форма на полуколонялна териториална организация. Защото за съжаление, в момента това представлява нашата държава. Тя е държава само на думи. На практика отдавна е изпразнена от държавно съдържание", каза още Костадинов.
Ето и какво могат да очакват хората от доктрината на партията:
- По-високи доходи за себе си;
- По-висок международен авторитет на нашата страна;
- Намаляне на някои данъци;
- Намаляване на акцизи;
- Премахване на санкциите срещу Руската федерация;
- Намаляване на цените на тока и горивата;
- Намаляване на лихвите;
- Възстановяване на българския лев.
"Ако хората искат България да продължи да съществува и след като през 2032 година навършим 1400 години, единственият избор е "Възраждане“. Само "Възраждане“ може да гарантира бъдещето на България", каза още Костадинов.
"Не случайно нашият надслов е "Свободен народ, независима България“. Само и единствено свободният народ може да има независима държава. Насила можеш да вземеш, насила не можеш да дадеш. Ако някой не иска да бъде свободен ти няма как да го освободиш. И тук вече е голямото предизвикателство пред нас, заради това аз обикалям страната. Не спирам вече не знам колко години, говорейки с хората, обяснявайки им, че всъщност властта е в техните ръце и че свободата е вътре в тях; просто трябва да я пуснат навън, защото една голяма част от хората не вярват в себе си. И това е най-големият проблем. Когато един човек не вярва в себе си, как да го накараме да повярва в бъдещето на България?", твърди лидерът на "Възраждане".
Той посочи, че от партията нямат против членуването на България в съюзи, стига то да не ощетява държавата. Също така изтъкна, че "живот има и извън ЕС и НАТО".
