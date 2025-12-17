Костадин Костадинов, предаде репортер на ФОКУС.
"Ситуацията е меко казано абсурдна! Правителство подаде оставка, един от основни е мотиви за протест срещу него беше Бюджета. Сега влиза на практика фризирана версия на първия бюджет. Днес се оказва, че като първа точка се приема същия този бюджет, който стана причина за падане на правителството", каза още той.
"Ние считаме, че бюджет трябва да има, но той трябва да е нов. Няма да подкрепим удължителната версия на този, сегашният. Председателят на фисканият съвет Симеон Дянков заяви, че бюджетът е изграден на базата на фалшиви даннни. Най-доброто решение е нов бюджет без никакви дългове. Защото за тези 19 млрд. ние ще плащаме скъпо. Лихвите по дъловете се увеличават, Бъгария ще влезе в дългова спирала. Смятаме, че трябва да има рязане и съкращения в държавната админицтрация. Има огромни буфери за крадене, оставени в бюджета. Правотелството трябва да има смелостта да излезе и да признае истината. Те няма да дадат заден. Ще излезем на протести. Нашата цел ще бъде - този бюджет да не бъде приет. Чака ни изборна кампания и ново правителстово. Нека ново Народно събрание да взима решение за това, сегашният изчерпан парламент няма легитивност да прави това", коментира още Костадинов.
По думите му стана ясно, че от партията с поканили в 12:30 да дойдат представители на синдикатите.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.