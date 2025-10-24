© Вчера Германия много бързо реагира на новината за санкциите, като заяви, че иска немското подразделение на "Роснефт" да бъде освободено от действието на тези санкции. Оказа се, че има такъв механизъм и сега германските дипломати ще разговорят за това със своите американски колеги. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".



Сега най-адекватното нещо, което може българското правителство да направи е не да мисли как да открадне бизнеса на "Лукойл", за да го даде на Пеевски или да угоди на Ивайло Мирчев, а да направи така, че да запази функционирането на рафинерията в нашата страна.



"Вместо това обаче ставаме свидетели на изтърване на нерви. Видяхте, че в парламента представители на ДПС си позволиха да нападнат много грубо вербално представители на възраждане, дакото Даниел Проданов се изказваше по темата за "Лукойл", заяви Костадинов.



По думите му днес "това е вторият подобен казус".



"Параопозицията в нашата парламентарна сграда нападна заместник-председателя на "Възраждане" Цончо Ганев, нападна го чрез Радостин Василев от МЕЧ. Това е нещо което се случва редовно и постоянно, но трябва да се сложи край", допълни той.



"За съжаления обаче, докато Киселова е председател на НС това няма как да се случи. Непрекъснато виждаме нейния двоен стандарт. В момента, в който стане някой да се изказва и особено когато аз стана да се изказвам, тя се чувства длъжна да ме прекъсне", категоричен бе лидерът на "Възраждане".



"С поведението си председателят на институцията не само деградира ролята си, но деградира и самата институция", заяви още Костадинов.



Според него всички държави в ЕС ще се опитат да излязат от прякото въздействие на наложените от САЩ и Великобритания санкции на двете петролни компании



"Въпреки че ако българската държава не пречи на "Лукойл", тези санкции няма да подействат кой знае колко много, защото "Лукойл" си е измислил начин как да ги заобиколи. Но ако нашата държава реши да се намесва и то давайки изключително ужасяващи сигнали към всички инвеститори, че всеки един момент може да им открадне бизнеса, това ще предизвика много сериозен проблем", подчерта той.



