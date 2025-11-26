Костадин Костадинов в предаването "Денят започва" по БНТ.
"Ние нямаме сътрудничество с ПП-ДБ. Видяхме, че имат заявка за протест и го подкрепихме", каза още той.
"Аз не виждам други протести. От работодателите чухме заявка, но не можем да кажем със сигурност, че ще има протест. Протестите на синдикатите са ограничени - преди дни имаше протест на КНСБ, на който имаше стотина души. Второ, позицията им е странна - в началото те излязоха с изявление, с което почти подкрепиха бюджета. Тяхната позиция е двузначна", добави Костадинов.
"Бюджетът е бюджет на фалита. Няма как да наречем социален бюджет, в който са предвидени 21 млрд. лв. дълг. Бюджет, в който са предвидени увеличения на осигуровки на данъци", коментира още Костадинов.
"На една заплата от 2500 лева в момента, осигуровките са 1368 лева. Тоест, ако вие получавате чисто 2500, заплатата ви бруто е 3868. С увеличението сега на осигуровките с 10%, заложено в бюджета, тази заплата от 3868 бруто, ще стане 4029 бруто. Управляващите казват, че увеличават заплатите. Те увеличават брутната заплата. Чистата сума остава същата. А тази сума, която се увеличава, идва от нас, работниците, защото ние сме на заплати, вие също, и от работодателите, защото знаете, че тези осигуровки се поделят между работника и работодателя. Иначе казано увеличава се брутната заплата от управляващите, но това увеличение се плаща от работниците и от работодателите, което не е увеличение, а кражба", обясни още той.
Според лидера на "Възраждане" войната в Украйна е към края си. "Русия спечели войната, и продължава да я печели. Нормално е мирът да се подпише от този, който печели войната. Виждаме, че ще се върви към компромисен вариант за мир", посочи още той.
