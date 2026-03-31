Костадин Костадинов за подписания договор с Украйна.
"Въпреки това наглата четворна коалиция ППДБ-Радев-Доган-ГЕРБ го стори.
С договора България поема огромни ангажименти към Украйна, вкл. и да открие украински училища в България, да въведе украинския език за изучаване от българчетата и да пренапише историята си в украинска изгода. Отделно от това ще ремонтираме украинските реактори, ще им подаряваме оръжия, ще осигуряваме логистика за обучение на войниците им и т.н., и т.н. С този договор правителството на ППДБ-Радев-Доган-ГЕРБ на практика превръща България в украинска колония, а украинците - в господари на българския народ", написа Костадинов.
"На последно място - видях, че бившия президент Радев лицемерно се възмутил от действията на одобрените от самия него министри. Призовавам натовския генерал, ако не е лицемер, незабавно да изтегли министрите си от кабинета и да предизвика правителствена криза! Действията на правителството на ППДБ-Радев-Доган-ГЕРБ представляват огромна държавна измяна. Хората, подписали престъпния договор с Украйна, трябва да бъдат незабавно арестувани и разследвани", заключи той.
