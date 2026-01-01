Сподели close
През 2026 г. получаваме последен шанс да спечелим своята свобода. Това каза във видео обръщение лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов

"В историята ще останат 12, които донесоха както много отчаяние, така и много надежда за българския народ. Отчаяние, защото имаше моменти, в които ние, свободните българи, борещи се за това България да бъде свободна и независима държава, бяхме наистина поставени в много неблагоприятна ситуация от коалицията на управляващите нагли партии, които бяха решили, че могат да ни управляват и ръководят едва ли не во веки веков", подчерта той.

"Надежда, защото в края на годината все пак с общи усилия, ние, свободните българи с общонародни протести успяхме да изпратим това правителство в историята. С надежда поглеждаме и към новата 2026 година, защото, уважаеми сънародници, за пореден път получаваме последен, последен шанс. В момент, в който светът се променя, в момент, в който се предначертават граници. В момент, в който рухват стари режими, появяват се нови геополитически реалности, нашата страна има златен исторически шанс отново да спечели своята свобода и своята независимост. 2026 година ни дава златен шанс да се превърнем не в зрители, не в прости статисти на собствения си живот и на случващото се исторически настояще в нашата страна, но да бъдем тези, които пишем историята", каза още Костадинов. 

Той добави, че България може и трябва да бъде свободна и независима държава със своя собствена валута, със силна армия, с просветен и нормално живеещ, благоденстващ народ , който знае своята мисия.