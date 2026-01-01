Костадин Костадинов.
"В историята ще останат 12, които донесоха както много отчаяние, така и много надежда за българския народ. Отчаяние, защото имаше моменти, в които ние, свободните българи, борещи се за това България да бъде свободна и независима държава, бяхме наистина поставени в много неблагоприятна ситуация от коалицията на управляващите нагли партии, които бяха решили, че могат да ни управляват и ръководят едва ли не во веки веков", подчерта той.
"Надежда, защото в края на годината все пак с общи усилия, ние, свободните българи с общонародни протести успяхме да изпратим това правителство в историята. С надежда поглеждаме и към новата 2026 година, защото, уважаеми сънародници, за пореден път получаваме последен, последен шанс. В момент, в който светът се променя, в момент, в който се предначертават граници. В момент, в който рухват стари режими, появяват се нови геополитически реалности, нашата страна има златен исторически шанс отново да спечели своята свобода и своята независимост. 2026 година ни дава златен шанс да се превърнем не в зрители, не в прости статисти на собствения си живот и на случващото се исторически настояще в нашата страна, но да бъдем тези, които пишем историята", каза още Костадинов.
Той добави, че България може и трябва да бъде свободна и независима държава със своя собствена валута, със силна армия, с просветен и нормално живеещ, благоденстващ народ , който знае своята мисия.
