Костадинов: Правителството е пред разпад! Нови избори!
Автор: Вилислава Ветренска 19:15
©
Правителството е пред разпад! Протестите и последователността ни дадоха резултат! Делегитимирахме управлението и ясно показахме, че то няма бъдеще. Това написа във Фейсбук лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Днес Борисов даде ясна заявка, че ГЕРБ ще напусне управлението. Той знае, че има само два варианта - или нови избори, или до една година ще е господин Никой. Интересното е, че в момента съм в Бундестага в Берлин, и тук се говори абсолютно същото.

"Възраждане" иска оставката на кабинета незабавно! Нови избори веднага! И победа за България!", пише още Костадинов.

0
 
 
Без правителство преди приемането на Еврото....еб*си таша*а :))) И всички които мразят Радев ще му дадат да направи служебен кабинет - хахахахаха.
Aнонимен
преди 1 ч. и 42 мин.
0
 
 
На кой ни остави Бойкооооо
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
