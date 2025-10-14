ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Костадинов: Правителството е пред разпад! Нови избори!
"Днес Борисов даде ясна заявка, че ГЕРБ ще напусне управлението. Той знае, че има само два варианта - или нови избори, или до една година ще е господин Никой. Интересното е, че в момента съм в Бундестага в Берлин, и тук се говори абсолютно същото.
"Възраждане" иска оставката на кабинета незабавно! Нови избори веднага! И победа за България!", пише още Костадинов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятели
преди 1 ч. и 8 мин.
0
Aнонимен
преди 1 ч. и 42 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета