Костaдинов: Обществото агонизира, а децата ни буквално се самоизбиват, знаят, че престъпниците са безнаказани

© Имаме тотална деградация в обществото, то агонизира, а народът ни, децата ни буквално се самоизбиват. Те знаят, че не могат да разчитат на никой, знаят, че никой няма да им обърне внимание, знаят, че учителите няма да реагират, знаят, че полицията няма да се намеси. Това каза председателят на "Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Причините за това според него са деградацията на българския политически елит и общество и липсата на законност. "Децата виждат това не година, не две, не три – виждат го вече 30 години, и резултатите започнаха да ни настигат. Децата знаят, че престъпниците са безнаказани и ако искаш да си като тях – силен и могъщ, трябва и ти да станеш такъв. Те просто имитират. Създава се един престъпен манталитет, който показва, че в нашата страна всеки може да постигне всичко със сила и нарушавайки законите. Ще става все по-лошо, защото училището отдавна няма възпитателна роля. Това е масовият модел на подражание и това е голямата драма“, заяви Костадинов.



Един от белезите на деградацията на обществото са реактивните, а не проактивни действия, посочи той. "Винаги реагираме с някаква закъсняла реакция. Но законът не решава проблемите. Ако искаме да решим тези проблеми, трябва да отстраним причината, а не да лекуваме последиците. Причината е деградация и липса на законност“, обясни той.



Единственият начин това да се случи са предсрочни избори, а единствената съпротивителна сила на България в момента е "Възраждане“, заяви лидерът на партията. "Тук е предизвикателството пред нас – дали ще успеем да спечелим доверието на нашите сънародници. За това се борим всеки ден и ще продължаваме да се борим, защото ние друг народ нямаме. България има два пътя пред себе си – или "Възраждане“, или край на своята държавност“, заяви Костадинов.