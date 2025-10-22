ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Костaдинов: Обществото агонизира, а децата ни буквално се самоизбиват, знаят, че престъпниците са безнаказани
Причините за това според него са деградацията на българския политически елит и общество и липсата на законност. "Децата виждат това не година, не две, не три – виждат го вече 30 години, и резултатите започнаха да ни настигат. Децата знаят, че престъпниците са безнаказани и ако искаш да си като тях – силен и могъщ, трябва и ти да станеш такъв. Те просто имитират. Създава се един престъпен манталитет, който показва, че в нашата страна всеки може да постигне всичко със сила и нарушавайки законите. Ще става все по-лошо, защото училището отдавна няма възпитателна роля. Това е масовият модел на подражание и това е голямата драма“, заяви Костадинов.
Един от белезите на деградацията на обществото са реактивните, а не проактивни действия, посочи той. "Винаги реагираме с някаква закъсняла реакция. Но законът не решава проблемите. Ако искаме да решим тези проблеми, трябва да отстраним причината, а не да лекуваме последиците. Причината е деградация и липса на законност“, обясни той.
Единственият начин това да се случи са предсрочни избори, а единствената съпротивителна сила на България в момента е "Възраждане“, заяви лидерът на партията. "Тук е предизвикателството пред нас – дали ще успеем да спечелим доверието на нашите сънародници. За това се борим всеки ден и ще продължаваме да се борим, защото ние друг народ нямаме. България има два пътя пред себе си – или "Възраждане“, или край на своята държавност“, заяви Костадинов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: