Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Костaдинов: Обществото агонизира, а децата ни буквално се самоизбиват, знаят, че престъпниците са безнаказани
Автор: Цоня Събчева 09:06Коментари (0)71
©
Имаме тотална деградация в обществото, то агонизира, а народът ни, децата ни буквално се самоизбиват. Те знаят, че не могат да разчитат на никой, знаят, че никой няма да им обърне внимание, знаят, че учителите няма да реагират, знаят, че полицията няма да се намеси. Това каза председателят на "Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Причините за това според него са деградацията на българския политически елит и общество и липсата на законност. "Децата виждат това не година, не две, не три – виждат го вече 30 години, и резултатите започнаха да ни настигат. Децата знаят, че престъпниците са безнаказани и ако искаш да си като тях – силен и могъщ, трябва и ти да станеш такъв. Те просто имитират. Създава се един престъпен манталитет, който показва, че в нашата страна всеки може да постигне всичко със сила и нарушавайки законите. Ще става все по-лошо, защото училището отдавна няма възпитателна роля. Това е масовият модел на подражание и това е голямата драма“, заяви Костадинов.

Един от белезите на деградацията на обществото са реактивните, а не проактивни действия, посочи той. "Винаги реагираме с някаква закъсняла реакция. Но законът не решава проблемите. Ако искаме да решим тези проблеми, трябва да отстраним причината, а не да лекуваме последиците. Причината е деградация и липса на законност“, обясни той.

Единственият начин това да се случи са предсрочни избори, а единствената съпротивителна сила на България в момента е "Възраждане“, заяви лидерът на партията. "Тук е предизвикателството пред нас – дали ще успеем да спечелим доверието на нашите сънародници. За това се борим всеки ден и ще продължаваме да се борим, защото ние друг народ нямаме. България има два пътя пред себе си – или "Възраждане“, или край на своята държавност“, заяви Костадинов.

Още по темата: общо новини по темата: 6
22.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
14:58 / 20.10.2025
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
22:24 / 20.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
19:14 / 20.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Природни стихии
България в еврозоната
Войната в Украйна
Шампионска лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: