Костадинов: Новият законопроект за "Лукойл" е кражба на един огромен актив

© Фокус Тепърва трябва да гледаме законопроекта. Прегледахме го набързо и видяхме, че става въпрос за кражбата на един огромен актив. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".



"Хората, които в момента панически се опитват да предотвратат кризата с горивата, която се задава на хоризонта на България, нямат представа какво предстои да се случи след такива евентуални действия", подчерта той.



"Това, което те ще се опитат да направят, е едно към едно с това, което ЕС се опитва да накара Белгия да направи с активите, които са в "Юроклиър" от вече три години насам. Белгия, категорично отказва, защото знае каква ще е обратната реакция. Руската страна е заявила, че ако има нещо подобно с конфискации на нейни активи, без значение на държавни или частни, ще последва реципрочна конфискация на активи в Русия. А България има сериозни в Русия - нещо, което нашите управляващите няма да споделят", каза още Костадинов.



По думите му ако българската държава посегне на този актив, тя ще създаде много сериозни проблеми.



"Освен това "Лукойл" е транслационна компания. Имаме ли представа, че Руската федерация не само ще конфискува тези активи, но ще последват и съдебни дела", заяви лидерът на "Възраждане".