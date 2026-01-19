ЗАРЕЖДАНЕ...
Костадинов: На Радев ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие
Това написа във Facebook профила си лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов след обявлението на Президента на Република България Румен Радев.
"Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО. Не знам защо този, който е писал речта на Радев, не му го е написал - в крайна сметка това също го пише в програмата на "Възраждане", пише още той.
"А сега сериозно. С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати - ако има смелост да се яви, разбира се. Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега", завършва Костадинов.
Още по темата
/
"ПП–ДБ ще се чувстват неудобно от прокремълските позиции на Радев": "Reuters" отразиха оставката на президента
21:52
Вигенин: Когато за милиони българи беше най-тъмно, президентската институция остана да свети като фар, който дава посока
20:38
Изпълнителният директор на "Галъп": Не смятам, че има възможност и Румен Радев, и Илияна Йотова да подадат оставка - това би довело до държавнически сътресения
18:55
Рая Назарян за евентуално включване на президента в изборите: В ГЕРБ нямаме страх от Радев. Всеки има право да се включи
15:11
Още от категорията
/
Мика Зайкова: Новите пенсионни мултифондове не бива да се приемат от парламент, който е в края на пътя си
20:15
МВнР: Изказваме искрени съболезнования на семействата и приятелите на загиналите във влакова катастрофа в Испания
17:17
Гуцанов: Адекватните пенсии трябва да са най-важната цел на всяка промяна в пенсионната система
15:10
Иван Таков: Държахме да има конгрес преди изборите, който даде точно този нов заряд, който трябва на БСП
13:37
Икономисти с прочит на одита на Сметната палата: При еврофондовете корупционният риск рядко е "един човек взел подкуп"
13:02
Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на жертвите при тежката влакова катастрофа в Испания
11:37
Мирослав Запорожанов: Еврозоната е като магистрала, по която може да се движи капитал в посока на България
11:36
Министерството на здравеопазването призовава за превенция по повод Европейската седмица за рак на маточната шийка
11:36
Божидар Божанов: Поне една, а може би и две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент
11:35
Доц. Орманджиев: Към момента няма юридическа бариера пред кандидатурата за служебен премиер на Андрей Гюров
09:56
Киселова: Дали ще има коалиция с политически проект - отговорът е еднозначен. И в двете си кампании Радев е бил подкрепян от БСП
18.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
videv
преди 53 мин.
хо-хо-хо, перхидроленото чучело с късата писалка се прави на изненадано. става втора цигулка в оркестъра на лайняните чорапи
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.