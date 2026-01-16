Костадин Костадинов в "Панорама".
"Много по-лесно се манипулира изборният процес, когато се работи на хартия в нашите условия", коментира той.
По думите му спорът около изборните правила не е политически, а технологичен.
"Моделът от 2021 г. осигурява двоен контрол върху вота и ограничава възможностите за злоупотреби", поясни Костадинов.
Костадинов коментира и ограничаването на изборните секции извън ЕС.
"Този праг засяга реално само три държави. В Турция имаше близо 150 секции, в които няма прозрачен избирателен процес", заяви лидерът на "Възраждане".
