Костадин Костадинов определи преодоляното вето на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, предаде репортер на ФОКУС.
"Всеки народен представител, който се е заклел да защитава законите и Конституцията, трябваше да подкрепи предложението на "Възраждане", а не да се подчинява на ветото на Радев и неговата говорителка, които действат като защитници на чужда държава – Турция, изпълнявайки волята на Ердоган“, заяви Костадинов.
По негови думи решението е стъпка към "ограничаване на проблеми в изборния процес, включително незаконно гласуване в чужбина", като посочи конкретно Турция.
"ГЕРБ правят това, което ние им казваме. И както виждате, точно това, което им казахме, това направиха“, каза още лидерът на "Възраждане".
Христо Бояджиев
преди 1 ч. и 35 мин.
Лъжливото о Ф чарче се напиня пред изб У рно.
