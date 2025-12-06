Костадин Костадинов, изрази позиция в социалната мрежа Фейсбук, в която призовава българската държава да се откаже от участие в Евровизия по примера на Нидерландия, Испания, Ирландия и Словения, които я бойкотират заради участието на Израел.
“Вчера стана ясно, че Нидерландия, Испания, Ирландия и Словения ще бойкотират идващата Евровизия. Поводът е участието на Израел в него и извършените зверства на израелската армия над цивилните палестинци в Газа.
Считам, че България също не трябва да участва в конкурса - поради същите морални и принципни подбуди. Политическото и военното ръководство на държавата Израел извърши неописуеми зверства срещу палестинците, които предизвикаха остри реакции дори сред самото израелско население. Това не бива да бъде поощрявано, а осъждано. Винаги и навсякъде. Особено ние, българите, като народ, преживял не един и два геноцида, трябва да сме изключително чувствителни по този въпрос.", се казва в позицията на Костадинов.
