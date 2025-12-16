Костадин Костадинов след края на консултациите на партията при президента, предаде репортер на ФОКУС.
"Парламентът е нелегитимен и изчерпан. Вече е и морално обезценен. Колкото по-скоро минем през процедурата с мандатите и връщането им, толкова по-добре. Подчертахме и желанието си България да запази лева", добави лидерът на "Възраждане".
"Не искаме да се тегли повече и една стотинка заем. И това може да стане много лесно - със съкращаване на министерствата от 19 на 10. Ние настояваме България да не бъде вакравана в еврозоната", заяви той.
"Не виждам подходящ служебен премиер по домовата книга", категоричен е той.
"Коментирахме като възможна вероятност за предсрочни избори края на март. Не беше коментирана конкретна дата. Април имаме Цветенца и Великден - не може да вкараме тази празници в предизборна кампания", добави Костадинов.
