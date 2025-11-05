ЗАРЕЖДАНЕ...
|Костадинов: Бюджетът е катастрофален! Той е греховно заченат
"Този бюджет е вреден за България, няма да го подкрепим. Той е греховно заченат", каза още той.
Костадинов съобщи, че днес управляващото мнозинство е отказало предложеното от "Възраждане" изслушване на Симеон Дянков, председател на Фискалния резерв.
"Смятам, че има много сериозни проблеми в групировката "Величие" и трябва да бъдат решени, смятам ,ч съдебната система ги пази", каза той по отношение на опозицията.
