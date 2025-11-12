Костадин Костадинов заради наложените санкции на "Лукойл" от САЩ на руската рафинерия, предаде репортер на "Фокус".
"Ще представим гледната точка на мнозинството от българския народ", каза той.
Костадинов каза още, че от партията не са получили ясна информация от управляващите във връзка с действия в посока България да бъде изключена от американските санкции срещу "Лукойл".
"Единственото, което беше казано, е, че след 23 октомври, когато бяха обявени санкциите, те веднага са потърсили контакт. Кога веднага, на коя дата – не разбрахме, какъв точно контакт, с коя точно институция, какво точно са поискали – не разбрахме. Унгарският министър-председател отиде с цял самолет делегация в САЩ, поиска и получи изключение за всичко'', коментира още той.
Костадинов направи съпоставка между американските санкции по "Магнитски" и тези срещу "Лукойл".
"Най-доброто решение за българската държава е да каже, че няма да спазва санкциите, така както не спазва санкциите по отношение на Делян Пеевски", допълни той.
