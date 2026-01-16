След като парламентарната група на АПС върна и третия проучвателен мандат за съставяне на правителство, лидерът на "Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че оттук нататък цялата отговорност е в ръцете на президента Румен Радев. По думите му възможните дати за провеждане на избори са 22 или 29 март, предаде репортер на ФОКУС.
Пред медиите в Народното събрание Костадинов настоя държавният глава в най-кратки срокове да назначи служебно правителство и да издаде указ за насрочване на вота. Той беше категоричен, че всеки допълнителен ден, в който продължава да управлява кабинетът на Росен Желязков, означава "подарък за корупцията“, и призова президента да прекрати този процес.
"Тоест, той има да избира между Гюров и човек на Пеевски. Не, че Гюров е възможно най-добрият кандидат, но в крайна сметка заради поправките в конституцията, които бяха направени от ПП-ДБ и техните коалиционни партньори ГЕРБ и ДПС, ситуацията е такава, каквато е“, коментира той.
Лидерът на "Възраждане“ коментира и подготвяните изменения в Изборния кодекс. По думите му, ако те отразяват намеренията на управляващото мнозинство, е по-добре изобщо да не бъдат приемани.
Очевидно е, че воля за машинно гласуване няма, каза Костадинов и уточни, че причината от "Възраждане“ да не подкрепят машинното гласуване в правна комисия е било заради предложението на ПП-ДБ то да не бъде 100%, а 75%.
"ПП-ДБ оставят 3000 секции с по-малко от 300 избиратели (с хартиено гласуване), на които при структурен анализ се вижда, че тези секции се намират на места, в които доминира ДПС. По този начин те само подпомагат, волно или неволно, манипулациите на ДПС, за които всички ние знаем, че вършат“, обясни той.
Той подчерта, че законопроектът на "Възраждане“, който предстои да бъде разгледан, залага на 100% машинно гласуване във всички секции. В заключение Костадинов заяви, че държавата трябва да закупи необходимия брой машини, защото това е инвестиция в бъдещето на демокрацията в България.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.